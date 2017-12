Albenga, concerto gospel alla cattedrale di San Michele

Albenga. Il 30 dicembre alle ore 21.00 si terrà nella cattedrale di San Michele Arcangelo il concerto del coro gospel “Family band gospel choir” di Vallecrosia. L’evento, gratuito, è stato organizzato dal DLF di Albenga in collaborazione con la Sezione del Ponente del Centro Pannuzio.

“Proporre un concerto gospel era un’idea che già da qualche tempo era nell’aria.” racconta la Dott.ssa Vittoria Barroero, presidente del DLF ingauno. “Abbiamo colto l’opportunità delle festività natalizie per metterla in atto e chiudere con un saluto in musica un anno che per le nostre associazioni è stato ricco di eventi ed iniziative. Porgo un ringraziamento sentito al Vicario Generale Mons. Ivo Raimondo che ci ha concesso l’uso della cattedrale di San Michele, luogo che ci è parso il più adatto per un concerto di questo tipo. Vi aspettiamo numerosi!”.

Il “Family band gospel choir” nasce nel 2012 ed ha attuato un costante cammino di crescita che lo ha portato a far parte dell’Italian gospel choir, ovvero il coro nazionale che rappresenta l’Italia nella musica gospel. Il suo repertorio spazia dai brani più classici al gospel contemporaneo.