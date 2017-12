Albenga. “Nonostante alcuni commercianti stiano coraggiosamente cercando di rivalutare il quartiere, il degrado di questa zona è deprimente”.

I commercianti e i cittadini di Vadino tuonano di rabbia, stanchi, stufi ed esasperati dalla situazione vissuta nel loro quartiere. I soldi sono pochi nelle casse del Comune per tamponare la situazione, ma i problemi sembrano essere davvero tanti. Stando alla denuncia di residenti e negozianti, infatti, si va dallo spaccio in pieno giorno in vie secondarie e anfratti (divenuti luogo di incontro fisso per la microcriminalità), all’abbandono incontrollato di rifiuti, dalla scarsa manutenzione di strade e marciapiedi ai furti, anche delle tipologie più svariate.

“Via Fratelli Ruffini, – hanno spiegato i commercianti, – è una delle zone maggiormente degradate, ma come questa arteria stradale ce ne sono altre in condizioni anche peggiori. Il marciapiede in corrispondenza delle fermata dell’autobus ha assunto le sembianze di palude, soprattutto quando piove, e, sotto i pini, abbondano rifiuti di ogni genere”.

Proprio nell’area di sosta situata sotto i pini, è parcheggiata (abbandonata?), ormai da quasi un anno, una vettura, una Opel Grigia vecchio modello, trasformata ultimamente in un’abitazione di fortuna.

“Dentro all’auto, da giorni, dorme un ragazzo. Ieri, la macchina è rimasta accesa per l’intera mattinata e questa mattina lo abbiamo trovato addormentato, sommerso da indumenti e coperte utilizzate per difendersi dal freddo: una situazione incredibile. Le numerose sollecitazioni alla polizia municipale non hanno dato alcun esito, in quanto l’auto pare essere dotata di regolare assicurazione”, hanno aggiunto i negozianti di Vadino.

Qualche mese fa, inoltre, a Vadino era partita la “moda” di infrangere i vetri delle macchine (tanti i proprietari di autovetture che hanno denunciato situazioni analoghe), mentre oggi si è passati ai furti.

“Questa mattina un residente di via Fratelli Ruffini, per l’ennesima volta, ha trovato il suo motocarro danneggiato a seguito del furto di carburante dal serbatoio. È già successo anche ad Alatri residenti della zona: ormai non ci sono limiti”.

“Le richieste che vorremmo formulare all’amministrazione sono molteplici e non sappiamo nemmeno da dove iniziare. Di sicuro chiediamo più cura e attenzione per strade, marciapiedi e arredi urbani, ma anche maggior controllo e sicurezza”, hanno concluso i commercianti.