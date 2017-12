Albenga. Grave incidente questa mattina in via Papa Giovanni ad Albenga dove un venticinquenne albenganese è caduto rovinosamente dallo scooter a causa di un dosso presente sull’asfalto (probabilmente per la presenza di una radice).

Il giovane, che secondo le prime informazioni guidava a velocità moderata, ha rimediato una brutta contusione ad una gamba. E’ stato soccorso dalla Croce Bianca di Albenga ed è stato accompagnato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per le cure del caso.

Dei rilievi dell’incidente si sta invece occupando la polizia municipale di Albenga.