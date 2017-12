Albenga. Sono stati 87 i coraggiosi che questa mattina si sono tuffati in mare, con una temperature esterna di 7 gradi e dell’acqua di 14, animando la decima edizione del cimento ingauno organizzato dalla Lega Navale Italiana Sez. di Albenga.

“Questo evento rappresenta per gli amanti del mare un saluto al vecchio anno che sta per concludersi ed uno a quello nuovo che sta per arrivare. Alla manifestazione ha partecipato il gruppo Alpini di Albenga che ha offerto agli ardimentosi tuffatori ottimo vin brulè e the caldo. Con questo evento la Lega Navale di Albenga vuole salutare la cittadinanza ed i turisti presenti in questo periodo, augurando loro un felice Anno Nuovo” commenta Mauro Vannucci Presidente della sezione.

Al termine della manifestazione sono stati premiati i partecipanti più “maturi” (Salvatore Lombardo 85 anni e Elena Germardt di 89), quelli stranieri (Elena Germardt e Gabrie Sasso), quello che arrivava da più lontano (Gabrie Sasso), i più giovani (Antonella Caldarola, nata nel 2015, e Alessandro Guzzo, classe 2009) e il gruppo più numeroso (i Nuotatori del tempo avverso, 31).