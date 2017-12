Alassio. “Grazie ai risparmi ottenuti dall’introduzione del servizio di raccolta differenziata porta a porta, siamo riusciti a potenziare il servizio di pulizia nelle frazioni di Moglio e Solva e nelle zone di Fenarina, San Rocco e Loreto”. Ad annunciarlo è Angelo Vinai, assessore all’Ambiente del Comune di Alassio, a seguito di una serie di interventi di pulizia a fondo e sistemazione delle frazioni e di altre aree.

“Per quelle aree è stato introdotto un operatore fisso – cosa mai fatta prima d’ora – che nel periodo delle festività e fino al 14 gennaio si aggiunge ai normali turni di pulizia programmata, così da migliorare ulteriormente il servizio fornito alla cittadinanza. Inoltre, riusciremo a garantire ulteriori servizi anche per il periodo delle feste di Pasqua”, aggiunge Vinai.

Foto 2 di 2



“Questa è la conseguenza delle decine di migliaia di euro risparmiate mensilmente – dati alla mano – grazie al servizio “porta a porta” introdotto nella parte di territorio a monte della ferrovia, che consente all’Amministrazione di investire maggiormente sul servizio di pulizia di tutta la Città. Nell’ultimo Consiglio Comunale, è stata approvata la proposta per l’inserimento di nuovi cestini, sia gettacarte sia raccoglitori per deiezioni canine, da installare in tutto il territorio cittadino in aggiunta a quelli già presenti”, conclude Vinai.