Alassio, nuovi vertici per la SCA srl: Emanuela Preve presidente

Alassio. Cambio al vertice di SCA Srl, la società partecipata del Comune di Alassio. Nella giornata di oggi sono stati nominati il nuovo presidente e il nuovo membro del Consiglio di Amministrazione della società Servizi Comunali Associati Srl, ente che si occupa della fornitura di acqua per i comuni di Alassio, Laigueglia e Villanova d’Albenga.

Nuovo presidente sarà l’avvocato Emanuela Preve e nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, l’arch. Roberta Possanzini. L’ing. Emilio Brovelli manterrà la posizione di direttore generale.

“Stimati professionisti del territorio, che ringraziamo per la disponibilità a lavorare per il bene della comunità. Grazie a componenti del precedente Cda per l’impegno profuso in questi anni in favore del territorio”, commenta il sindaco di Alassio Enzo Canepa.

La nomina del presidente della partecipata alassina è stata al centro delle polemiche politiche, dopo le dimissioni del presidente Francesco Bogliolo e del rappresentante del Comune di Laigueglia, Franco Rossi dal Cda. La nomina di Emanuela Preve era data in pole position e non ci sono state sorprese.