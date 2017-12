Alassio, l’ex moglie di Melgrati fotografata con la giunta Canepa e scattano rumors di stampo politico

Alassio. Uno scatto che, rifacendosi al padre della lingua italiana Dante Alighieri, potrebbe essere definito quantomeno “galeotto”, in un clima, quello alassino, già rovente in vista delle elezioni comunali, ha fatto scattare rumors e indiscrezioni di stampo politico nella Città del Muretto.

“Cosa ci fa l’ex moglie di Marco Melgrati a cena con l’acerrimo ‘rivale’ politico e attuale sindaco Enzo Canepa?”, la domanda che si sono posti tanti alassini, curiosi e appassionati di politica, che non hanno perso tempo ad ipotizzare un clamoroso, nuovo inserimento in un’eventuale lista Canepa alle comunali 2018.

Tutto ciò è avvenuto dopo la pubblicazione della foto in questione da parte del Capogruppo di Forza Italia in Regione Angelo Vaccarezza, sul suo profilo Facebook.

Un normalissimo scatto, ad una cena in un noto ristorante alassino, postato su un social network. Niente di più normale, soprattutto sotto le feste, ma a far clamore sono i protagonisti dello scatto e la particolare occasione in cui è avvenuto (un incontro di chiaro stampo politico). Nella foto, sorridenti, sono stati immortalati lo stesso Vaccarezza, il sindaco di Alassio Canepa, l’assessore alassino Lucia Leone e Maria Monti, in servizio in commissariato ad Alassio ed ex moglie del leader di Politica per Passione ed ex sindaco Marco Melgrati.

Voci e indiscrezioni ci hanno messo poco a correre per le vie della Città del Muretto, sostenendo le tesi più disparate, ma i diretti interessasti hanno negato qualsiasi coinvolgimento politico.

“Non c’è niente di politico e non si candiderà con noi, siamo semplicemente grandi amiche, – ha spiegato l’assessore Leone. – Maria non era a cena con noi, ma con un gruppo di amici, e solo al termine ci ha raggiunto per un saluto e per una foto ricordo. Esiste anche l’amicizia, non solo la politica”.

La candidatura di Monti al fianco di Canepa, dunque, è stata smentita, anche se sembra prendere sempre più corpo un possibile (e per certi versi clamoroso) “appoggio” alla lista Canepa dell’ex signora Melgrati alle prossime elezioni.