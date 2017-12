Alassio. In occasione della tradizionale Befana del Subacqueo, che vede ogni anno befane su moto d’acqua arrivare dal mare per dare doni e caramelle ai bambini per poi andare presso l’isola Gallinara a depositare sui fondali la tradizionale corona d’alloro al Cristo sommerso, anche quest’anno si svolgerà l’evento “Footgolf in spiaggia… 12 buche x 12 befane“. Giunta alla sua terza edizione, la manifestazione goliardico-sportiva sarà come di sempre a scopo benefico a favore di Airc.

L’evento vede la partecipazione di grandi ex campioni dello sport italiano che si sfideranno sull’arenile alassino giocando a golf con il solo utilizzo dei piedi e dovranno con un calcio dirigere verso la buca il pallone con meno tocchi possibili: da qui il nome footgolf. Un percorso di dodici buche più una (la buca jolly posizionata in mare per l’ultimo colpo shock) che saranno presenziate da originali e variopinte befane interpretate da personaggi locali in costume da bagno stile anni ’50.

Foto 2 di 2



Saranno presenti per la sfida footgolf gli ex campioni di calcio come Evaristo Beccalossi, Dino Baggio, Riccardo Ferri, Maurizio Ganz, Enzo Gambaro, Luigi Gualco, Alessandro Scanziani, Paolo Monelli, Marco Osio, Michele Marcolini, Marco Nappi, Claudio Sala, l’outsider ciclista Claudio Chiappucci, il cantautore leader dei New Trolls Vittorio De Scalzi, l’autore, scrittore, voce del Gabibbo Lorenzo Beccati, i comici Baz e Alex De Santis, l’inviato di Striscia la Notizia Luca Galtieri e tanti campioni italiani della disciplina (Lega Nazionale FootGolf, FootGolf Motta Treviso, FootGolf Liguria, Associazione Italiana FootGolf). Presentano Gianni Vasino, mitico commentatore Rai di 90° minuto, e Marco Dottore.

L’area che sarà dedicata alla gara, e quindi al percorso footgolf, partirà dai Bagni Molo e si estenderà da levante a ponente del molo cittadino toccando gli estremi Ristorante El Galeon e Rudy Cafè.

Lungo il campo gara (più di 300 metri) saranno allestite postazioni Airc con prodotti vari forniti dalle aziende e da varie strutture in qualità di fornitori ufficiali come Galup 1922, Vivai Montina di Cisano sul Neva, Libreria Mondadori Alassio, BeeBad Energy Drink. Tutto questo a scopo benefico per la raccolta fondi per l’Airc ad offerta.

Si ringraziano inoltre Bottero Ski Limone Piemonte, Unieuro, Grand Hotel Alassio, La Costaiola Vini di Montebello della Battaglia, Salumificio Magrotti di Montesegale e le seguenti attività commerciali alassine: Il Fornaio di Alassio, Pasqualini il Caffè, Ristorante Pizzeria Sol Ponente, Rudy Cafè, Clapsy e Clapsy Jeans, Caffè Pasticceria Pane Burro e Marmellata, Hotel Savoia, Hotel Ligure, Hotel Aida, Hotel Corso, Hotel Al Mare, Hotel Toscana, G.H. Diana, G.H. Spiaggia, Hotel Danio Lungomare, Hotel Bristol, Hotel Rosa, Hotel Alfieri, Residence Sole Mare, Hotel Nuovo al Mare, Hotel Enrico, Hotel Curtis Centrale, Grand Hotel Mediterranee.

L’evento footgolf sarà ripreso dalle telecamere di Tgevents Television che realizzerà uno speciale tv, condotto da Luca Viscardi, con diffusione a carattere nazionale mediante il proprio circuito televisivo con più di 60 emittenti regionali site in tutta Italia del digitale terrestre oltre ad alcuni canali Sky.

La manifestazione è ideata ed organizzata dalla Eccoci Eventi di Alassio in collaborazione con il Comune di Alassio, le associazioni cittadine quali Associazione Bagni Marini, Associazione Albergatori e Consorzio Alassio un Mare di Shopping ed a tutto lo staff dei Bagni Molo.