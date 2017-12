Ad Albissola la presentazione del catalogo della mostra “omaggio a Giuseppe Gambaretto”

Albissola Marina. Domani, sabato 30 dicembre, alle ore 17, presso il Circolo degli Artisti, a Pozzo Garitta ad Albissola Marina, luogo simbolo per l’arte del nostro territorio e che ha ospitato grandi artisti del ‘900, si terrà la presentazione del catalogo della mostra “omaggio a Giuseppe Gambaretto e alle sue ceramiche”.

Ogni anno il Circolo degli Artisti dedica una mostra ai ceramisti di Albissola che hanno fatto la storia del territorio e sarà possibile visionare le sculture, piatti e pannelli fino al 7 gennaio da martedì a domenica dalle 16:00 alle 19:00.

L’evento sarà presentato dal critico Marco Pennone e dal primo nipote dell’artista, Diego Gambaretto. Commenta il Presidente Antonio Licheri: “Abbiamo, nel tempo, ricordato quelli che ci hanno preceduto e che hanno lasciato una impronta determinante sul nostro territorio. Non poteva quindi essere dimenticato Giuseppe Gambaretto che, pur provenendo dalle terre venete, si era perfettamente integrato in terra di Liguria, dando il suo importante contributo all’affermazione del nome di Albisola. E’ anche per questo che siamo onorati di ospitare nei nostri spazi, una mostra omaggio a lui dedicata ove è possibile ammirare, ancora una volta, il suo importante lavoro e le sue gradevoli opere”.