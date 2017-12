60 + 1 anni di promozione sociale: sfide ed obiettivi dell\'ARCI per il 2018

60 + 1 anni e non sentirli… Arci Savona, infatti, nasce dalla tradizione delle Societa’ di Mutuo Soccorso nel 1957, lo stesso anno in cui si svolge a Firenze l’Assemblea costituente dell’Arci a livello nazionale.

Ogni fine anno è tempo di bilanci e prospettive per il futuro. Il 2017 si chiude positivamente per l’ARCI Provinciale di Savona, con 77 Circoli ed SMS aderenti, 11.500 soci ed un bilancio in positivo.

Il 2018, rappresenterà un altro anno importante per la nostra Associazione, un anno in cui –dopo il sessantesimo – affermeremo con forza gli ideali ed i valori in cui tutta la grande famiglia Arci crede e che rappresentano le pietre miliari del nostro cammino.

Il 60 + 1 compleanno dell’Arci, infatti, cade in un momento storico non semplice, in un periodo di crisi che non è solo economica ma anche sociale, in cui i valori proposti da Arci spesso non sono più compresi o, peggio ancora, vengono contrastati.

Anche nelle città della nostra Provincia si sono registrati episodi di intolleranza, di razzismo, xenofobia e fascismo, in cui alcuni individui – spesso aspettando la notte e sfruttando l’anonimato – hanno soffiato sul fuoco delle paure e difficoltà di molti per rilanciare la guerra tra poveri, tra ultimi e penultimi.

Proprio per questi motivi è fondamentale l’azione di una realtà come l’Arci, un’azione basata sulle solide radici della tradizione mutualistica, della cultura popolare, della solidarietà, degli ideali antifascisti, dell’antirazzismo, della lotta alle discriminazioni, dell’inclusione sociale, della tutela dell’ambiente e dei diritti umani. Un’azione in cui nessuno viene lasciato indietro e ci si impegna quotidianamente per aiutare chi è più in difficoltà, tenendo aperti i Circoli e le SMS ma anche organizzando e partecipando ad importanti progetti di valenza locale e nazionale.

Certamente, in un mondo sempre più connesso “virtualmente” e con meno valori condivisi, è oggettivamente sempre più difficile tenere aperti luoghi di incontro e confronto “reali”, in cui coinvolgere soci, vecchi e nuovi, nelle varie attività sociali e culturali che quotidianamente le basi aderenti propongono. Del resto, è sempre più complicato anche il compito del corpo dirigente delle SMS e dei Circoli che svolge la propria azione, spesso in modo volontario, sottraendo del tempo ai propri impegni personali ed alle famiglie, e che quotidianamente deve risolvere problemi economici, tributari e legislativi.

Non solo: il 2018 sarà fondamentale nell’iter della Riforma del Terzo Settore. Infatti, dopo il Testo Unico (varato nel luglio 2017), saranno emanati i vari decreti attuativi e tutte le associazioni dovranno compiere azioni – più o meno impegnative – per rispettare la nuova normativa. Ovviamente, gli uffici del Comitato Provinciale Arci Savona raddoppieranno l’impegno per sostenere tutti i dirigenti in questo importante e storico passaggio ma servirà un ruolo attivo e propositivo da parte dello stesso gruppo dirigente presente sul territorio.

La nostra Associazione continuerà ad impegnarsi nel proprio vasto ambito d’azione, mantenendo il proprio ruolo politico e di promozione sociale con un serie di iniziative concrete che diano valore e rafforzino il senso di appartenenza.

Sicuramente, tante sfide e novità attendono tutti e tutte noi nel 2018. Per il momento, invio a tutti e tutte voi i migliori auguri di Buone Feste e sereno 2018 da parte mia e di tutta la Presidenza Provinciale di ARCI Savona!

Alessio Artico

Presidente Provinciale ARCI Savona