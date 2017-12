2018: ecco la lista dei buoni propositi in 5 punti

“Stile Savonese” è la rubrica di moda, bellezza e lifestyle di IVG, a cura di Maria Gramaglia. Ogni settimana una passeggiata tra le vetrine dei negozi della nostra provincia, a caccia di novità: un “viaggio” tra le tendenze savonesi a livello di moda, bellezza o arredamento, ma anche tra proposte come gite, corsi o spettacoli a teatro.

È passato un altro anno e, puntuali, stiamo per spegnere la candelina. Com’è andata? Bene? Male? Così così? Risposte ovviamente soggettive e, comunque sia andata, abbiamo voglia di pensare “nuovo”.

Che poi in fondo, il nuovo anno non è altro che l’estensione di quello vecchio, ma l’idea di quel numero che cambia, ci esorta a pensare positivo, a fare la lista dei buoni propositi e, se siamo veramente bravi e non ci perdiamo nel tempo, possiamo anche cominciare o ricominciare a fare tante cose, se lo desideriamo davvero.

Per il 2018 ho deciso di fare la lista di buoni propositi e desideri. È corta, si esprime in soli cinque punti per il timore che, mettendone di più, aumenti il rischio di fallimento, che porterebbe senso di tristezza.

Eccola, credo umilmente che si possa adattare alla vita di molte persone:

1. Passiamo più tempo con le persone che amiamo. Sembra banale, ma nelle mille priorità della vita, spesso si dedica il tempo residuo della giornata proprio alle persone che più amiamo. Allora, invertiamo tutto: il miglior tempo è per i nostri affetti e, se proprio ci possiamo vedere solo a cena, lasciamo fuori dalla porta di casa le brutte cose, i problemi e le preoccupazioni e vestiamoci con il sorriso più radioso ed occhi pieni di amore per chi ogni giorno condivide la vita con noi. Spegniamo i telefoni e vediamo gli amici, che in fondo non è poi così difficile organizzarsi per un caffè, un the, una pizza.

2. Mangiamo meglio. Una dieta sana contribuisce a migliorare la nostra salute, per questo motivo è indispensabile nutrirsi in modo consapevole, che vuol dire conoscere gli alimenti e i loro effetti sul nostro organismo, non semplicemente le calorie. Mangiare bene significa anche mangiare coinvolgendo tutti i sensi, lentamente, piccole quantità, degustando, assaporando, guardando. Imparando ad alimentarsi, ne guadagna la salute, la pelle, il corpo, l’umore, la vita insomma.

3. Alleggeriamo la casa. Tutti siamo affezionati ai ninnoli, soprammobili, indumenti che da tanti anni ci accompagnano e che sembra ci diano anche sicurezza, ma in realtà molte di queste cose prendono polvere, appesantiscono gli ambienti e fanno disordine, riempiono armadi inutilmente. Ho imparato che bisogna liberarsi di tutto ciò che non utilizziamo da più di un anno, per dare quel tocco di leggerezza zen: in casa ci si muoverà meglio, regnerà l’ordine e si svelerà la vera bellezza.

4. Cerchiamo di restare giovani. E questo sicuramente non è facile. Per “restare giovane” intendo cercare una giusta “evoluzione”. Gli anni che passano ci cambiano, nel corpo e nella mente, ed è un errore continuare a pensare, vestirsi e truccarsi come dieci o vent’anni fa. Penso che il nostro stile personale vada “adeguato” ai tempi, al nuovo, alla vita attuale, quindi credo sia naturale modificare, evolvere anche il proprio look. Non trascurarsi e non seguire le convenzioni sono due regole d’oro, e poi coltivare curiosità, non seguire ciecamente le tendenze, scegliere capi di buona qualità, diminuendo la quantità, restare aggiornati anche sulle mode dei giovanissimi ci aiuterà a non invecchiare.

5. Facciamo un viaggio. Perché, al di la dell’energia che trasmette il solo pensiero di staccare la spina dalla routine e partire per una nuova meta, il viaggio è di per sé un percorso profondo che si specchia nella nostra anima. In qualunque posto si vada, ci si confronta con situazioni diverse, persone sconosciute, posti, tradizioni, culture e abitudini nuove. Il viaggio ci mette alla prova, arricchendoci sempre.

Auguro a tutti che la vostra lista di buoni propositi venga osservata con successo punto per punto nel corso dell’anno. Auguri di buon anno a tutti.

