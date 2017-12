Aveva 200 grammi di hashish e 10 di marijuana, arrestato 18enne di Albisola

Albisola Superiore. Aveva con sé 200 grammi di hashish, confezionati in panetti, 10 grammi di marijuana e tutto il materiale per trattare e confezionare lo stupefacente. Per questo i carabinieri di Albisola hanno arrestato questa notte M.M., un 18enne albisolese.

La droga è stata trovata in seguito alla perquisizione prima del ragazzo e quindi del suo domicilio, che secondo i militati era il luogo in cui avveniva la vendita dello stupefacente. Le sostanze sono state sequestrate.

L’arrestato è stato portato nel carcere di Marassi, a disposizione dell’autorità giudiziaria.